PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Макрон способен уговорить Путина на переговоры по Донбассу – Кулеба

Президент Франции Эммануэль Макрон обладает достаточным политическим влиянием и лидерскими качествами, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина возобновить переговоры по мирному процессу на Донбасе.

Еммануель Макрон

Об этом пишет в колонке для Le Figaro министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Киев хочет возобновить переговоры с Москвой о прекращении войны на Донбассе и рассчитывает на поддержку Франции, — отметил дипломат.

По его словам, сейчас подходящее время для того, чтобы восстановить эти усилия.

– К сожалению, несмотря на гигантские дипломатические усилия Украины, Франции и Германии по достижению мира, прочного решения пока не найдено. Эта война не заморожена. Нарушение режима прекращения огня продолжаются, унося жизни каждую неделю, – пишет Кулеба.

Читайте
Обострение на Донбассе: ВСУ назвали имя одного из погибших бойцов

Он отметил, что французские и немецкие партнеры готовы быть посредниками в мирном урегулировании, но с российской стороны есть явное нежелание действовать.

Гибель четверых военных на Донбассе

26 марта на Донбассе в результате обстрела оккупантов погибли четверо бойцов ВСУ. Еще двое украинских военных ранены.

Оккупанты использовали запрещенное оружие, в том числе станковые автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 82 мм

Источник: Le Figaro

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка