Макрон способен уговорить Путина на переговоры по Донбассу – Кулеба

Президент Франции Эммануэль Макрон обладает достаточным политическим влиянием и лидерскими качествами, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина возобновить переговоры по мирному процессу на Донбасе.

Об этом пишет в колонке для Le Figaro министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Киев хочет возобновить переговоры с Москвой о прекращении войны на Донбассе и рассчитывает на поддержку Франции, — отметил дипломат.

По его словам, сейчас подходящее время для того, чтобы восстановить эти усилия.

– К сожалению, несмотря на гигантские дипломатические усилия Украины, Франции и Германии по достижению мира, прочного решения пока не найдено. Эта война не заморожена. Нарушение режима прекращения огня продолжаются, унося жизни каждую неделю, – пишет Кулеба.

Он отметил, что французские и немецкие партнеры готовы быть посредниками в мирном урегулировании, но с российской стороны есть явное нежелание действовать.

Гибель четверых военных на Донбассе

26 марта на Донбассе в результате обстрела оккупантов погибли четверо бойцов ВСУ. Еще двое украинских военных ранены.

Оккупанты использовали запрещенное оружие, в том числе станковые автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 82 мм