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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Макрон здатний умовити Путіна на переговори щодо Донбасу – Кулеба

Президент Франції Еммануель Макрон володіє достатнім політичним впливом і лідерськими якостями, щоб переконати президента РФ Володимира Путіна відновити переговори щодо мирного процесу на Донбасі.

Еммануель Макрон

Про це пише у колонці для Le Figaro міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Київ хоче відновити переговори з Москвою про припинення війни на Донбасі і розраховує на підтримку Франції, – зазначив дипломат.

За його словами, зараз відповідний час для того, щоб відновити ці зусилля.

– На жаль, незважаючи на гігантські дипломатичні зусилля України, Франції та Німеччини щодо досягнення миру, стійкого рішення поки не знайдено. Ця війна не заморожена. Порушення режиму припинення вогню тривають, забираючи життя щотижня, – пише Кулеба.

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Він зазначив, що французькі та німецькі партнери готові бути посередниками у мирному врегулюванні, але з російської сторони є явне небажання діяти.

Загибель чотирьох військових на Донбасі

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу окупантів загинули четверо бійців ЗСУ. Ще двоє українських військових пораненно.

Окупанти використовували заборонену зброю, зокрема станкові автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та міномети калібру 82 мм.

Джерело: Le Figaro

Фото: Dreamstime

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