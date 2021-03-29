PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Когда средняя пенсия в Украине будет 7 тыс. грн

7 тыс. грн – такая средняя пенсия будет в Украине, когда заработает накопительная система. Министерство социальной политики разрабатывает модель, пример которой уже представили президенту.

марина лазебна

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, даже при сегодняшних минимальных доходах каждый смог бы получать пенсию в 7 тыс. грн из двух источников — солидарного и накопительного уровней, и “это средняя выплата”.

Лазебная уточнила, что если человек 35 лет откладывает по 600 грн, то сможет рассчитывать в течение 15 лет на ежемесячные выплаты в 3,2 тыс. грн.

Если к ним прибавить 3,5 тыс. грн из солидарной системы, то выходит почти 7 тыс. грн.

– Это, конечно, в ценах сегодняшнего дня. Мы взяли для расчетов годовую доходность в 3% выше инфляции (0,25% в месяц) — это реальный уровень,– отметила министр.

Читайте
С 1 сентября выросла минимальная пенсия - сколько будут платить

Марина Лазебная говорила, что сбалансирование солидарной и накопительной систем — это большой инвестиционный ресурс, который ежегодно будет приносить государству 40 млрд грн.

По ее словам, средства, которые откладывают украинцы, не будут просто лежать на счету, а работать на экономику.

Источник: РБК-Украина

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка