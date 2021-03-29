7 тыс. грн – такая средняя пенсия будет в Украине, когда заработает накопительная система. Министерство социальной политики разрабатывает модель, пример которой уже представили президенту.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, даже при сегодняшних минимальных доходах каждый смог бы получать пенсию в 7 тыс. грн из двух источников — солидарного и накопительного уровней, и “это средняя выплата”.

Лазебная уточнила, что если человек 35 лет откладывает по 600 грн, то сможет рассчитывать в течение 15 лет на ежемесячные выплаты в 3,2 тыс. грн.

Если к ним прибавить 3,5 тыс. грн из солидарной системы, то выходит почти 7 тыс. грн.

– Это, конечно, в ценах сегодняшнего дня. Мы взяли для расчетов годовую доходность в 3% выше инфляции (0,25% в месяц) — это реальный уровень,– отметила министр.

Марина Лазебная говорила, что сбалансирование солидарной и накопительной систем — это большой инвестиционный ресурс, который ежегодно будет приносить государству 40 млрд грн.

По ее словам, средства, которые откладывают украинцы, не будут просто лежать на счету, а работать на экономику.