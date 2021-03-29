7 тис. грн – така середня пенсія буде в Україні, коли запрацює накопичувальна система. Міністерство соціальної політики розробляє модель, приклад якої вже представили президенту.

Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, навіть при сьогоднішніх мінімальних доходах кожен зміг би отримувати пенсію в 7 тис. грн з двох джерел – солідарного та накопичувального рівнів, і “це середня виплата”.

Лазебная уточнила, що якщо людина 35 років відкладає по 600 грн, то зможе розраховувати протягом 15 років на щомісячні виплати у 3,2 тис. грн.

Якщо до них додати 3,5 тис. грн із солідарної системи, то виходить майже 7 тис. грн.

– Це, звичайно, у цінах сьогоднішнього дня. Ми взяли для розрахунків річну прибутковість в 3% вище інфляції (0,25% на місяць) – це реальний рівень, – зазначила міністр.

Марина Лазебна говорила, що збалансування солідарної та накопичувальної систем – це великий інвестиційний ресурс, який щорічно приноситиме державі 40 млрд грн.

За її словами, кошти, які відкладають українці, не будуть просто лежати на рахунку, а працюватимуть на економіку.