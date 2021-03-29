Подкуп и незаконная агитация: на довыборах в Раду зафиксировали 39 нарушений

В ходе довыборов в Раду 28 марта в Ивано-Франковской и Донецкой области полиция обнаружила 39 нарушений.
Большинство задокументированных нарушений являли собой незаконную агитацию и нарушение правил непосредственного голосования.
Больше всего нарушений зарегистрировали в Ивано-Франковской области — 21 и в Донецкой области — 13.
Нарушения:
- незаконная агитация — 12;
- подкуп избирателей — 5;
- фальсификация избирательных документов — 5;
- незаконные опросы — 2;
- фотографирование избирательного бюллетеня — 1;
- своз избирателей — 1;
- препятствования работе избирательной комиссии — 1;
- уничтожение агитации — 1;
- попытка вынесения бюллетеня — 1;
- уничтожение избирательного бюллетеня — 1.
По фактам двух нарушений были открыты два уголовных производства: инциденты произошли на округе №50 в Донецкой области.
Речь идет о ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня более одного раза) УК Украины.
Производства открыты против избирателя и члена УИК. Установлено, что 35-летний местный житель проголосовал за себя и получил бюллетень за свою родственницу.
Таким образом, закон нарушил и избиратель, и член избирательной комиссии, выдавший бюллетень на имя человека, отсутствующего на выборах.
Довыборы в Раду
Дополнительные выборы в Верховную Раду прошли 28 марта в двух округах.
По данным Центральной избирательной комиссии, явка в округе №87 (Ивано-Франковская область) составила 35,5%, а в округе №50 (Донецкая область) — 20,99%.
Довыборы в Раду состоялись из-за участия действующих депутатов в местных выборах 2020.
Речь идет о Зиновие Андреевиче, который стал мэром города Надворная (округ №87) и Романе Требушкине, победившего на выборах мэра Покровска (№50).