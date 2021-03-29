Подкуп и незаконная агитация: на довыборах в Раду зафиксировали 39 нарушений

В ходе довыборов в Раду 28 марта в Ивано-Франковской и Донецкой области полиция обнаружила 39 нарушений.

Большинство задокументированных нарушений являли собой незаконную агитацию и нарушение правил непосредственного голосования.

Больше всего нарушений зарегистрировали в Ивано-Франковской области — 21 и в Донецкой области — 13.

Нарушения:

незаконная агитация — 12;

подкуп избирателей — 5;

фальсификация избирательных документов — 5;

незаконные опросы — 2;

фотографирование избирательного бюллетеня — 1;

своз избирателей — 1;

препятствования работе избирательной комиссии — 1;

уничтожение агитации — 1;

попытка вынесения бюллетеня — 1;

уничтожение избирательного бюллетеня — 1.

По фактам двух нарушений были открыты два уголовных производства: инциденты произошли на округе №50 в Донецкой области.

Речь идет о ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня более одного раза) УК Украины.

Производства открыты против избирателя и члена УИК. Установлено, что 35-летний местный житель проголосовал за себя и получил бюллетень за свою родственницу.

Таким образом, закон нарушил и избиратель, и член избирательной комиссии, выдавший бюллетень на имя человека, отсутствующего на выборах.

Довыборы в Раду

Дополнительные выборы в Верховную Раду прошли 28 марта в двух округах.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка в округе №87 (Ивано-Франковская область) составила 35,5%, а в округе №50 (Донецкая область) — 20,99%.

Довыборы в Раду состоялись из-за участия действующих депутатов в местных выборах 2020.

Речь идет о Зиновие Андреевиче, который стал мэром города Надворная (округ №87) и Романе Требушкине, победившего на выборах мэра Покровска (№50).