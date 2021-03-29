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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Підкуп і незаконна агітація: на довиборах в Раду зафіксували 39 порушень

Під час довиборів в Раду 28 березня в Івано-Франківській та Донецькій області поліція виявила 39 порушень.

Підкуп і незаконна агітація: на довиборах в Раду зафіксували 39 порушень

Більшість задокументованих порушень становили собою незаконну агітацію та порушення правил безпосереднього голосування.

Найбільше порушень зареєстровано в Івано-Франківській області – 21 та у Донецькій області – 13.

Порушення:

  • незаконна агітація – 12;
  • підкуп виборців – 5;
  • фальсифікація виборчих документів – 5;
  • незаконні опитування – 2;
  • фотографування виборчого бюлетеня – 1;
  • звезення виборців – 1;
  • перешкоджання роботі виборчої комісії – 1;
  • знищення агітації – 1;
  • спроба винесення бюлетеня – 1;
  • знищення виборчого бюлетеня – 1.

За фактами двох порушень було відкрито два кримінальні провадження: інциденти сталися на окрузі №50 в Донецькій області.

Йдеться про ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня більше ніж один раз) КК України.

Провадження відкрито проти виборця і члена ДВК. Встановилено, що 35-річний місцевий мешканець проголосував за себе та отримав бюлетень за свою родичку.

Таким чином, закон порушив і виборець, і член виборчої комісії, який видав бюлетень на ім’я людини, яка не прийшла на вибори.

Довибори в Раду

Додаткові вибори до Верховної Ради пройшли 28 березня у двох округах.

За даними Центральної виборчої комісії, явка в окрузі №87 (Івано-Франківська область) склала 35,5%, а в окрузі №50 (Донецька область) – 20,99%.

Довибори до Ради відбулися через участь чинних депутатів в місцевих виборах 2020.

Йдеться про Зіновія Андрійовича, який став міським головою міста Надвірна (округ №87) та Романа Требушкіна, який переміг на виборах мера Покровська (№50).

Джерело: Нацполіція

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