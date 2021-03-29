Підкуп і незаконна агітація: на довиборах в Раду зафіксували 39 порушень

Під час довиборів в Раду 28 березня в Івано-Франківській та Донецькій області поліція виявила 39 порушень.
Більшість задокументованих порушень становили собою незаконну агітацію та порушення правил безпосереднього голосування.
Найбільше порушень зареєстровано в Івано-Франківській області – 21 та у Донецькій області – 13.
Порушення:
- незаконна агітація – 12;
- підкуп виборців – 5;
- фальсифікація виборчих документів – 5;
- незаконні опитування – 2;
- фотографування виборчого бюлетеня – 1;
- звезення виборців – 1;
- перешкоджання роботі виборчої комісії – 1;
- знищення агітації – 1;
- спроба винесення бюлетеня – 1;
- знищення виборчого бюлетеня – 1.
За фактами двох порушень було відкрито два кримінальні провадження: інциденти сталися на окрузі №50 в Донецькій області.
Йдеться про ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня більше ніж один раз) КК України.
Провадження відкрито проти виборця і члена ДВК. Встановилено, що 35-річний місцевий мешканець проголосував за себе та отримав бюлетень за свою родичку.
Таким чином, закон порушив і виборець, і член виборчої комісії, який видав бюлетень на ім’я людини, яка не прийшла на вибори.
Довибори в Раду
Додаткові вибори до Верховної Ради пройшли 28 березня у двох округах.
За даними Центральної виборчої комісії, явка в окрузі №87 (Івано-Франківська область) склала 35,5%, а в окрузі №50 (Донецька область) – 20,99%.
Довибори до Ради відбулися через участь чинних депутатів в місцевих виборах 2020.
Йдеться про Зіновія Андрійовича, який став міським головою міста Надвірна (округ №87) та Романа Требушкіна, який переміг на виборах мера Покровська (№50).