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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Рада требует от РФ соблюдать режим прекращения огня на Донбассе

В связи с обострением событий на Донбассе, народные депутаты одобрили постановление № 5312, в котором изложены требования к России о немедленном прекращении боевых действий.

Верховная Рада

— Верховная Рада требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украину полный контроль над ее международно признанными границами, — говорится в документе.

Нардепы также обратились к парламентам иностранных государств и призвали их осудить агрессивные действия Российской Федерации, в частности последнюю волну эскалации конфликта.

В постановлении также указано, что Верховная Рада одобряет усилия президента по неотложной активизации контактов в Нормандском формате с целью побуждения России к выполнению ею своих обязательств.

Обострение на Донбассе

26 марта около 14.00 боевики обстреляли позиции украинских защитников неподалеку от Шумов, в результате чего погибли четыре бойца ВСУ, еще двое получили ранения.

Украинская делегация ТКГ собралась на срочное внутреннее совещание, а военные ВСУ открыли ответный огонь.

Источник: Заседание Верховной Рады

Фото: Depositphotos

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