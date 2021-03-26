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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Великі втрати на Донбасі: четверо загиблих, двох поранено

Російські найманці 26 березня близько 14.00 обстріляли позиції українських захисників неподалік населеного пункту Шуми. На жаль, четверо бійців ЗСУ загинули, двох поранено.

Донбас, ООС

Вороги прицільно стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

– В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу, – повідомляє штаб ООС.

Українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Наразі українська делегація у ТКГ збирається на екстрену внутрішню нараду. Її представники обіцяють повідомити конкретні рішення та офіційну позицію орієнтовно за дві години.

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Голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук говорив, що Україні варто бути готовою до можливого розширення агресії з боку Росії.

За його словами, в головному документі РФ про зовнішню політику є запис про те, що Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів Росії.

Джерело: Штаб ООС

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