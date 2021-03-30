У зв’язку із загостренням подій на Донбасі, народні депутати схвалили постанову № 5312, у якій викладені вимоги до Росії щодо негайного припинення бойових дій.

– Верховна Рада вимагає від Російської Федерації негайно припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, повністю виконати свої міжнародні зобов’язання та вивести з України свою армію, найманців, збройні формування, які вона очолює, забезпечує та фінансує, їхню зброю і техніку та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами, – йдеться у документі.

Нардепи також звернулись до парламентів іноземних держав та закликали їх засудити агресивні дії Російської Федерації, зокрема останню хвилю ескалації конфлікту.

У постанові також зазначено, що Верховна Рада схвалює зусилля президента щодо невідкладної активізації контактів у Нормандському форматі з метою спонукання Росії до виконання нею своїх зобов’язань.

Загострення на Донбасі

26 березня близько 14.00 бойовики обстріляли позиції українських захисників неподалік Шумів, внаслідок чого загинули чотири бійці ЗСУ, ще двоє отримали поранення.

Українська делегація ТКГ зібралася на термінову внутрішню нараду, а військові ЗСУ відкрили вогонь у відповідь.

Джерело: Засідання Верховної Ради