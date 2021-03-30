PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Рада вимагає від РФ дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі

У зв’язку із загостренням подій на Донбасі, народні депутати схвалили постанову № 5312, у якій викладені вимоги до Росії щодо негайного припинення бойових дій.

Верховная Рада

– Верховна Рада вимагає від Російської Федерації негайно припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, повністю виконати свої міжнародні зобов’язання та вивести з України свою армію, найманців, збройні формування, які вона очолює, забезпечує та фінансує, їхню зброю і техніку та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами, – йдеться у документі.

Нардепи також звернулись до парламентів іноземних держав та закликали їх засудити агресивні дії Російської Федерації, зокрема останню хвилю ескалації конфлікту.

У постанові також зазначено, що Верховна Рада схвалює зусилля президента щодо невідкладної активізації контактів у Нормандському форматі з метою спонукання Росії до виконання нею своїх зобов’язань.

Загострення на Донбасі

26 березня близько 14.00 бойовики обстріляли позиції українських захисників неподалік Шумів, внаслідок чого загинули чотири бійці ЗСУ, ще двоє отримали поранення.

Українська делегація ТКГ зібралася на термінову внутрішню нараду, а військові ЗСУ відкрили вогонь у відповідь.

Джерело: Засідання Верховної Ради

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка