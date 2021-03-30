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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Мы готовы к любому варианту: Хомчак оценил вероятность нападения РФ с белорусского направления

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак прокомментировал вероятность развертывания наступления России с белорусского направления.

Мы готовы к любому варианту: Хомчак оценил вероятность нападения РФ с белорусского направления

В одном из интервью он отметил, что сейчас ВСУ готовы к любому возможному развитию событий на границах Украины.

По мнению многих экспертов, участок границы с Беларусью может стать одним из эпицентров наступления войск РФ.

Более того, уже не первый раз российская армия проводит так называемые учения совместно с войсками Беларуси.

— Они (представители РФ — Ред.) Говорят о том, что там якобы просто учения. Для того, чтобы начать наступление, нужна цель. Кто будет наступать, с какой целью и каким образом потом удерживать те территории? — ответил Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ заверил, что сейчас российские солдаты “не так охотно” покинут свою страну, чтобы повоевать на территории чужой, как это было в начале российско-украинской войны в 2014 году.

— Не все готовы идти за пределы своего государства и просто погибать. Там люди тоже хотят жить.

Специалисты Генштаба ВСУ продолжают следить за ситуацией на границах и просчитывают все возможные сценарии поведения России.

РФ нападет со стороны Беларуси — разведка

В начале февраля о реальной угрозе вторжения России в Украину и страны Балтии через Беларусь заявила разведка Эстонии.

Отчет, представленный спецслужбой, объяснял взаимосвязь между давлением России и шатким положением Александра Лукашенко в Беларуси.

Таким образом, решение политического кризиса в Беларуси может зависеть от поддержки России, в том числе и в военной сфере.

Источник: Гордон

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