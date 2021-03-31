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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Реформа таможни: в случае коррупции работников будут проверять на детекторе лжи

Государственная таможенная служба Украины создаст собственную службу детекторного контроля работников. Детектор лжи будут применять во время служебных расследований.

Реформа таможни: в случае коррупции работников будут проверять на детекторе лжи

Об этом заявил глава ГТСУ Павел Рябикин.

По состоянию на конец марта 2021 общая численность таможенников составляет около 12 тысяч.

— Нами была проведена переаттестация и перевод на новую систему контрактной работы. Через неделю-две начнутся тестирования и переход работников региональных подразделений в новую структуру. Мы планируем закончить этот процесс к середине апреля, — отметил Рябикин.

По словам главы Гостаможни, контрактная основа является неотъемлемой составляющей реформирования структуры.

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Контрактная основа — дополнительные методы контроля качества работы сотрудников таможни, направлены на предотвращение коррупции.

Кроме этого, в ближайшее время ГТСУ подготовит меморандум о сотрудничестве с НАБУ (Национальным антикоррупционным бюро).

Собственная служба детекторного контроля Гостаможни, спрогнозировал Рябикин, появится в следующем году.

Павел Рябикин возглавил Гостаможню в ноябре 2020 года. Ранее, с 2017 года, он занимал должность гендиректора Международного аэропорта Борисполь.

В 2005-2006 годах работал политик заместителем министра транспорта и связи.

Павел Рябикин стал пятым главой Гостаможни в течение 2020 года.

До этого реформу таможни пытались внедрить в жизнь Максим Нефедов, Игорь Муратов, Андрей Павловский и Евгений Ентис.

Источник: Дом

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