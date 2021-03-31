Реформа таможни: в случае коррупции работников будут проверять на детекторе лжи

Государственная таможенная служба Украины создаст собственную службу детекторного контроля работников. Детектор лжи будут применять во время служебных расследований.

Об этом заявил глава ГТСУ Павел Рябикин.

По состоянию на конец марта 2021 общая численность таможенников составляет около 12 тысяч.

— Нами была проведена переаттестация и перевод на новую систему контрактной работы. Через неделю-две начнутся тестирования и переход работников региональных подразделений в новую структуру. Мы планируем закончить этот процесс к середине апреля, — отметил Рябикин.

По словам главы Гостаможни, контрактная основа является неотъемлемой составляющей реформирования структуры.

Контрактная основа — дополнительные методы контроля качества работы сотрудников таможни, направлены на предотвращение коррупции.

Кроме этого, в ближайшее время ГТСУ подготовит меморандум о сотрудничестве с НАБУ (Национальным антикоррупционным бюро).

Собственная служба детекторного контроля Гостаможни, спрогнозировал Рябикин, появится в следующем году.

Павел Рябикин возглавил Гостаможню в ноябре 2020 года. Ранее, с 2017 года, он занимал должность гендиректора Международного аэропорта Борисполь.

В 2005-2006 годах работал политик заместителем министра транспорта и связи.

Павел Рябикин стал пятым главой Гостаможни в течение 2020 года.

До этого реформу таможни пытались внедрить в жизнь Максим Нефедов, Игорь Муратов, Андрей Павловский и Евгений Ентис.

Источник: Дом