Китай и РФ: Гостаможня назвала главных торговых партнеров Украины

Российская Федерация вошла в первую тройку стран экспортеров и импортеров Украины в 2020 году.

Соответствующий отчет представили в Государственной таможенной службе.

Кроме РФ, главными партнерами Украины стали Китай, Германия и Польша.

Лидеры экспорта из Украины:

Китай — $7,1 млрд;

Польша — $3,3 млрд;

РФ — $2,7 млрд.

Самыми популярными товарами на экспорт стали зерновые, черные металлы, а также жиры и масла.

Лидеры импорта в Украину:

Китай — $8,3 млрд;

Германия — $5,1 млрд;

РФ — $4,6 млрд.

Самыми популярными товарами на импорт стали топлива, нефть и нефтепродукты, котлы, реакторы, механические устройства, а также средства наземного транспорта.

Отмечается, что в прошлом 2020 году общий товарооборот уменьшился на $ 7 млрд (с $110,5 млрд до $103,4 млрд). Уменьшение произошло как в импорте, так и в экспорте товаров.

Новый глава Гостаможни

В конце ноября Кабинет Министров назначил Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы. Это уже пятый глава таможни в течение 2020 года.

До этого реформу таможни пытались внедрить в жизнь Максим Нефедов, Игорь Муратов, Андрей Павловский и Евгений Ентис.

Павел Рябикин — генеральный директор Международного аэропорта Борисполь.