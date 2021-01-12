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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Наташа Тарчевська |

Китай и РФ: Гостаможня назвала главных торговых партнеров Украины

Российская Федерация вошла в первую тройку стран экспортеров и импортеров Украины в 2020 году.

Соответствующий отчет представили в Государственной таможенной службе.

Кроме РФ, главными партнерами Украины стали Китай, Германия и Польша.

Лидеры экспорта из Украины:

  • Китай — $7,1 млрд;
  • Польша — $3,3 млрд;
  • РФ — $2,7 млрд.

Самыми популярными товарами на экспорт стали зерновые, черные металлы, а также жиры и масла.

Китай и РФ: Гостаможня назвала главных торговых партнеров Украины

Лидеры импорта в Украину:

  • Китай — $8,3 млрд;
  • Германия — $5,1 млрд;
  • РФ — $4,6 млрд.

Самыми популярными товарами на импорт стали топлива, нефть и нефтепродукты, котлы, реакторы, механические устройства, а также средства наземного транспорта.

Отмечается, что в прошлом 2020 году общий товарооборот уменьшился на $ 7 млрд (с $110,5 млрд до $103,4 млрд). Уменьшение произошло как в импорте, так и в экспорте товаров.

Новый глава Гостаможни

В конце ноября Кабинет Министров назначил Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы. Это уже пятый глава таможни в течение 2020 года.

До этого реформу таможни пытались внедрить в жизнь Максим Нефедов, Игорь Муратов, Андрей Павловский и Евгений Ентис.

Павел Рябикин — генеральный директор Международного аэропорта Борисполь.

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