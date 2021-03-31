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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Реформа митниці: у разі корупції працівників тестуватимуть на детекторі брехні

Державна митна служба України створить власну службу детекторного контролю працівників. Детектор брехні застосовуватимуть під час службових розслідувань.

Реформа митниці: у разі корупції працівників тестуватимуть на детекторі брехні

Про це заявив очільник ДМСУ Павло Рябікін.

Станом на кінець березня 2021 року загальна чисельність митників складає близько 12 тисяч.

– Нами було проведено переатестацію і переклад на нову систему контрактної роботи. За тиждень-два почнуться тестування і перехід працівників регіональних підрозділів до нової структури. Ми плануємо закінчити цей процес до середини квітня, – зазначив Рябікін.

За словами очільника Держмитниці, контрактна основа є невід’ємною складовою реформування структури.

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Контрактна основа – додаткові методи контролю якості роботи працівників митниці, що мають на меті запобігання корупції.

Окрім цього, найближчим часом ДМСУ підготує меморандум про співпрацю з НАБУ (Національним антикорупційним бюро).

Власна служба детекторного контролю Держмитниці, спрогнозував Рябікін, з’явиться вже наступного року.

Павло Рябікін очолив Держмитницю у листопаді 2020 року. Раніше, з 2017 року, він обіймав посаду гендиректора Міжнародного аеропорту Бориспіль.

У 2005-2006 політик роках працював заступником міністра транспорту та зв’язку.

Павло Рябікін став п’ятим головою Держмитниці впродовж 2020 рік.

До цього реформу митниці намагалися впровадити в життя Максим Нефьодов, Ігор Муратов, Андрій Павловський та Євген Єнтіс.

Джерело: Дом

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