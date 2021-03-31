Реформа митниці: у разі корупції працівників тестуватимуть на детекторі брехні

Державна митна служба України створить власну службу детекторного контролю працівників. Детектор брехні застосовуватимуть під час службових розслідувань.

Про це заявив очільник ДМСУ Павло Рябікін.

Станом на кінець березня 2021 року загальна чисельність митників складає близько 12 тисяч.

– Нами було проведено переатестацію і переклад на нову систему контрактної роботи. За тиждень-два почнуться тестування і перехід працівників регіональних підрозділів до нової структури. Ми плануємо закінчити цей процес до середини квітня, – зазначив Рябікін.

За словами очільника Держмитниці, контрактна основа є невід’ємною складовою реформування структури.

Контрактна основа – додаткові методи контролю якості роботи працівників митниці, що мають на меті запобігання корупції.

Окрім цього, найближчим часом ДМСУ підготує меморандум про співпрацю з НАБУ (Національним антикорупційним бюро).

Власна служба детекторного контролю Держмитниці, спрогнозував Рябікін, з’явиться вже наступного року.

Павло Рябікін очолив Держмитницю у листопаді 2020 року. Раніше, з 2017 року, він обіймав посаду гендиректора Міжнародного аеропорту Бориспіль.

У 2005-2006 політик роках працював заступником міністра транспорту та зв’язку.

Павло Рябікін став п’ятим головою Держмитниці впродовж 2020 рік.

До цього реформу митниці намагалися впровадити в життя Максим Нефьодов, Ігор Муратов, Андрій Павловський та Євген Єнтіс.

Джерело: Дом