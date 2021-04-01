Дипломатия как единственный выход: заявление МИД об обострении на Донбассе

Единственным выходом из ситуации, связанной с обострением ситуации на Донбассе, остается дипломатия.

Об этом в официальном заявлении МИД Украины заявил Дмитрий Кулеба.

Эскалация агрессии Российской Федерации, о которой доложили в ГУР Минобороны, является самой масштабной за последние годы.

Кроме Украины, этот факт констатируют государства-партнеры — США, Канада, Великобритания и НАТО.

— Украина вместе с Германией и Францией как посредниками в нормандской формате делают все возможное, чтобы побудить Россию к конструктивному переговорному процессу. Москва должна прекратить военное нагнетания и безоговорочно соблюдать режим прекращения огня.

Также Дмитрий Кулеба заверил, что Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования ситуации, несмотря на российскую дезинформацию.

Заявление ГУР Украины по российской агрессии

Главное управление разведки Минобороны сообщило о готовности России к широкомасштабному нападению на Украину.

Не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории страны.

К возможным провокациям готовят не только военных, но и дипломатов: речь идет о российских посольствах, которые уже получили выгодные РФ “тезисы” по освещению эскалации российско-украинского конфликта.