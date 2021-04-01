Дипломатия как единственный выход: заявление МИД об обострении на Донбассе

Единственным выходом из ситуации, связанной с обострением ситуации на Донбассе, остается дипломатия.
Об этом в официальном заявлении МИД Украины заявил Дмитрий Кулеба.
Эскалация агрессии Российской Федерации, о которой доложили в ГУР Минобороны, является самой масштабной за последние годы.
Кроме Украины, этот факт констатируют государства-партнеры — США, Канада, Великобритания и НАТО.
— Украина вместе с Германией и Францией как посредниками в нормандской формате делают все возможное, чтобы побудить Россию к конструктивному переговорному процессу.
Москва должна прекратить военное нагнетания и безоговорочно соблюдать режим прекращения огня.
Также Дмитрий Кулеба заверил, что Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования ситуации, несмотря на российскую дезинформацию.
Заявление ГУР Украины по российской агрессии
Главное управление разведки Минобороны сообщило о готовности России к широкомасштабному нападению на Украину.
Не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории страны.
К возможным провокациям готовят не только военных, но и дипломатов: речь идет о российских посольствах, которые уже получили выгодные РФ “тезисы” по освещению эскалации российско-украинского конфликта.