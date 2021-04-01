Дипломатія як єдиний вихід: заява МЗС про загострення на Донбасі

Єдиним виходом із ситуації, пов’язаної із загостренням ситуації на Донбасі, залишається дипломатія.

Про це в офіційній заяві МЗС України заявив Дмитро Кулеба.

Ескалація агресії Російської Федерації, про яку доповіли в ГУР Міноборони, є наймасштабнішою за останні роки.

Окрім України, цей факт констатують держави-партнери – США, Канада, Велика Британія і НАТО.

– Україна разом з Німеччиною та Францією як посередниками у Нормандському форматі роблять все можливе, аби спонукати Росію до конструктивного переговорного процесу. Москва має припинити військове нагнітання і беззастережно дотримуватися режиму припинення вогню.

Також Дмитро Кулеба запевнив, що Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичним шляхам врегулювання ситуації, незважаючи на російську дезінформацію.

Заява ГУР України щодо російської агресії

Головне управління розвідки Міноборони повідомило про готовність Росії до широкомасштабного нападу на Україну.

Не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території країни.

До можливих провокацій готують не лише військових, а й дипломатів: йдеться про російські посольства, які вже отримали вигідні для РФ “тези” щодо висвітлення ескалації російсько-українського конфлікту.