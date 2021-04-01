Киевская городская государственная администрация обнародовала перечень ограничений на время локдауна с 5 по 16 апреля.

Согласно протоколу постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 5 апреля общественный транспорт будет перевозить пассажиров по спецпропускам.

Эти документы будут выдаваться только для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Сотрудников полиции и ДСНС будут перевозить при наличии служебного удостоверения и средств индивидуальной защиты.

Призывники должны предоставить повестку, удостоверение личности и также иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на имя директора департамента транспортной инфраструктуры (ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, второй этаж, тел.: 044-366-63-36, e-mail: dti@kmda.gov.ua).

В письме необходимо указать:

название предприятия;

обоснование необходимости получения спецпропусков;

обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия – адреса и района Киева;

контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

По результатам рассмотрения письма, контактному лицу сообщат о месте и времени получения спецпропусков.

В КГГА отмечают: количество спецпропусков ограничено. Заявления от физических лиц принимать не будут. Оплата проезда будет осуществляться на общих основаниях.

Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте должен содержать следующую информацию:

Название предприятия (учреждения), организации.

Фамилия, имя, отчество и должность лица, получающего специальный пропуск для проезда в общественном транспорте.

Мокрую печать предприятия (учреждения), организации и подпись руководителя этого учреждения.

Срок действия специального пропуска для проезда в общественном транспорте до 16 апреля 2021 года.

Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте будет действительным при предъявлении служебного удостоверения, паспорта или водительского удостоверения и наличии у работника средств индивидуальной защиты и оплаченного проезда.

Руководителям других организаций городские власти рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

Такая же рекомендация касается и учебных заведений. Обучение в учреждениях дошкольного и внешкольного образования на время действия ограничений будет приостановлено.

Не будут предоставлять временно услуги и в социально-реабилитационных центрах.

Учреждениям торговли рекомендовали установить приоритетное время для обслуживания пенсионеров с 10.00 до 12.00.

Усиление карантина в Киеве

31 марта мэр столицы Виталий Кличко объявил об усилении карантина в Киеве с 5 апреля. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

В это время будут закрыты все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров. Право на проезд будут иметь работники предприятий критической инфраструктуры.

Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку.