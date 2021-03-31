У Києві з понеділка, 5 квітня, запроваджують жорсткий карантин. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Столиця закриває всі школи і дитячі садочки.

Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.

Станом на ранок 31 березня в Києві за добу виявили 1 100 нових випадків коронавірусу. Всього в столиці України захворіла 162 291 особа.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (201), Дарницькому (187) та в Дніпровському (169) районах.