Київська міська державна адміністрація оприлюднила перелік обмежень на час локдауну із 5 до 16 квітня.

Згідно з протоколом постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, із 5 квітня громадський транспорт перевозитиме пасажирів за спецперепустками.

Ці документи видаватимуться лише для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Співробітників поліції та ДСНС перевозитимуть за наявності службового посвідчення та засобів індивідуального захисту.

Призовники мають надати повістку, посвідчення особи та мати при собі засоби індивідуального захисту.

Для отримання спецперепусток керівники підприємств та організацій мають надіслати лист на ім’я директора департаменту транспортної інфраструктури (вул. Леонтовича, 6, конференц-зал, другий поверх, тел.: 044-366-63-36, e-mail:dti@kmda.gov.ua).

У листі необхідно вказати:

назву підприємства;

обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;

обґрунтування кількості спецперепусток з вказанням штатної чисельності працівників підприємства;

реквізити підприємства з вказанням розташування підприємства – адреси та району м. Києва;

контактну особу для отримання спецперепусток із вказанням номеру телефону.

За результатами розгляду листа, контактну особу повідомлять про місце та час отримання спецперепусток.

У КМДА наголошують: кількість спецперепусток обмежена. Заяви від окремих осіб не прийматимуть. Оплата проїзду здійснюватиметься на загальних підставах.

Спеціальна перепустка для проїзду в громадському транспорті повинна містити таку інформацію:

Назву підприємства (установи), організації.

Прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, яка отримує спеціальну перепустку для проїзду в громадському транспорті.

Мокру печатка підприємства (установи), організації та підпис керівника цієї установи.

Термін дії спеціальної перепустки для проїзду в громадському транспорті до 16 квітня 2021 року.

Спеціальна перепустка для проїзду в громадському транспорті буде дійсна за умови пред’явлення службового посвідчення, паспорту чи посвідчення водія та наявності в особи засобів індивідуального захисту та оплаченого проїзду.

Керівникам інших організацій міська влада рекомендувала перевести працівників на дистанційний режим роботи.

Така ж рекомендація стосується й закладів освіти. Навчання в закладах дошкільної та позашкільної освіти на час дії обмежень буде призупинено.

Не надаватимуть тимчасово послуги й у соціально-реабілітаційних центрах.

Закладам торгівлі рекомендували встановити пріоритетний час для обслуговування пенсіонерів із 10.00 до 12.00.

Посилення карантину в Києві

31 березня міський голова столиці Віталій Кличко оголосив про посилення карантину в Києві з 5 квітня.Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

У цей час будуть закриті всі школи й дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Право на проїзд матимуть працівники підприємств критичної інфраструктури.

Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку.