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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Зеленский обновил состав Нацкомиссии по ценным бумагам

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей трех членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и назначил вместо них четырех новых.

володимир зеленський

Глава государства прекратил полномочия Игоря Назарчука, Александра Панченко и Дмитрия Тарабакина.

Вместо них в состав Нацкомиссии вошли директор департамента надзора за профучастниками фондового рынка Ираклий Барамия, член наблюдательного совета биржи Первой фондовой торговой системы Юрий Бойко, экс-глава Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках Юрий Шаповал и начальник отдела ценных бумаг ТАСкомбанк Ярослав Шляхов.

Магомедов возглавил Нацкомиссию по ценным бумагам

23 февраля советник руководителя Офиса президента Руслан Магомедов возглавил Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Предыдущим указом глава государства уволил Тимура Хромаева, который возглавлял НКЦБФР с 30 января 2015 года.

Руслан Магомедов был назначен внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака 30 апреля 2020.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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