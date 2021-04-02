Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей трех членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и назначил вместо них четырех новых.

Глава государства прекратил полномочия Игоря Назарчука, Александра Панченко и Дмитрия Тарабакина.

Вместо них в состав Нацкомиссии вошли директор департамента надзора за профучастниками фондового рынка Ираклий Барамия, член наблюдательного совета биржи Первой фондовой торговой системы Юрий Бойко, экс-глава Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках Юрий Шаповал и начальник отдела ценных бумаг ТАСкомбанк Ярослав Шляхов.

Магомедов возглавил Нацкомиссию по ценным бумагам

23 февраля советник руководителя Офиса президента Руслан Магомедов возглавил Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Предыдущим указом глава государства уволил Тимура Хромаева, который возглавлял НКЦБФР с 30 января 2015 года.

Руслан Магомедов был назначен внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака 30 апреля 2020.