Президент України Володимир Зеленський звільнив із посад трьох членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та призначив замість них чотирьох нових.

Глава держави припинив повноваження Ігоря Назарчука, Олександра Панченка та Дмитра Тарабакіна.

Замість них до складу Нацкомісії увійшли директор департаменту нагляду за профучасниками фондового ринку Іраклій Барамія, член наглядової ради біржі Першої фондової торгової системи Юрій Бойко, екс-глава Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках Юрій Шаповал та начальник відділу цінних паперів Таскомбанку Ярослав Шляхов.

Магомедов очолив Нацкомісію з цінних паперів

23 лютого радник керівника Офісу президента Руслан Магомедов очолив Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Попереднім указом глава держави звільнив Тимура Хромаєва, який очолював НКЦПФР із 30 січня 2015 року.

Руслан Магомедов був призначений позаштатним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака 30 квітня 2020 року.