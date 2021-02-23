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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Радник голови ОП Магомедов очолив Нацкомісію з цінних паперів

Радник керівника Офісу президента Руслан Магомедов очолив Національну комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Президент Володимир Зеленський 23 лютого підписав відповідний указ №69/2021.

Указ президента

Попереднім указом №68/2021 глава держави звільнив з цієї посади Тимура Хромаєва – у зв’язку із закінченням строку повноважень.

Хромаєв очолював НКЦПФР з 30 січня 2015 року протягом шести років.

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Руслан Магомедов 30 квітня 2020 року призначений позаштатним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Має економічну освіту – закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю Фінанси підприємств.

З 2006 року був директором департаменту інтернет-трейдингу в компанії Проспект інвестментс.

У 2010-му очолив аналогічний департамент в Astrum Capital, а через рік – і саму компанію.

У 2016 році Магомедов претендував на посаду голови Національного депозитарію, але програв конкурс литовцю Міндаугасу Бакасу.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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