Укрзализныця отстранила от исполнения должностных обязанностей заместителя директора, первого заместителя начальника, главного инженера службы путей и других руководителей регионального филиала Приднепровская железная дорога.

Комиссия установила, что служебная халатность этих лиц, вероятно, привела к схождению шести вагонов поезда Интерсити+ Киев – Запорожье 29 марта.

По предварительным выводам расследования, причиной аварии стали грубые нарушения в содержании верхнего строения пути.

Так, члены комиссии обнаружили технологические нарушения при производстве путевых работ на участке, где произошла авария. Кроме того, есть нарушения и в ведении журналов учета.

– Устанавливаем жесткий контроль за состоянием железнодорожных путей. Безопасность наших пассажиров и сотрудников – на первом месте. Мы не будем терпеть служебную халатность и бездействие. Уже есть предварительные результаты расследования аварии поезда и перечень виновных, которых мы уволим и привлечем к ответственности. Круг ответственных лиц может быть расширен, – отметил и.о. председателя правления АО Укрзализныця Иван Юрик.

Авария Интерсити Киев – Запорожье

29 марта в 14.35 вблизи поселка Славгород Днепропетровской области сошли с рельсов шесть из девяти вагонов Интерсити №732, который курсировал по маршруту Киев – Запорожье.

В вагонах находилось 88 пассажиров. Пострадавших нет.

Для расследования причин аварии Интерсити Киев – Запорожье Укрзализныця создала специальную комиссию.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.

На время ремонта пути между Запорожьем и Днепром Укрзализныця подвозила пассажиров к станциям автобусами.

Поезда до и из Мариуполя, Новоалексеевка, Запорожья курсировали в обход закрытого участка.