Біля Запоріжжя з рейок частково зійшов швидкісний потяг Інтерсіті №732 сполученням Київ – Запоріжжя. У вагонах потяга перебувало 88 пасажирів, але, на щастя, постраждалих немає.

За інформацією Укрзалізниці, з рейок зійшли шість з дев’яти вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції Запоріжжя.

Наразі пасажирів потяга Київ-Запоріжжя намагаються доправити до станції призначення. Також шукають резервний склад потяга для зворотного рейсу. Для розслідування причин аварії Укрзалізниця створила спеціальну комісію.

На початку цього року на залізничній станції міста Радивилів у Рівненській області під час руху загорівся потяг сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів.

Тоді у 12 вагонах потяга перебувало 254 людини – 228 пасажирів та 26 провідників. Але, на щастя, жертв і постраждалих не було.

А наприкінці грудня минулого року з рейок зійшов потяг Київ-Бориспіль.