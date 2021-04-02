Укрзалізниця відсторонила від виконання посадових обов’язків заступника директора, першого заступника начальника, головного інженера служби колії та інших керівників регіональної філії Придніпровська залізниця.

Комісія встановила, що службова недбалість цих осіб, ймовірно, призвела до сходження шести вагонів поїзда Інтерсіті+ Київ – Запоріжжя 29 березня.

За попередніми висновками розслідування, причиною аварії стали грубі порушення в утриманні верхньої будови колії.

Так, члени комісії виявили технологічні порушення під час виконання колійних робіт на ділянці, де сталась аварія. Крім того, є порушення й у веденні журналів обліку.

– Встановлюємо жорсткий контроль за станом залізничних колій. Безпека наших пасажирів і співробітників – на першому місці. Ми не терпітимемо службову недбалість та бездіяльність. Вже є попередні результати розслідування аварії поїзда та перелік винних, яких ми звільнимо та притягнемо до відповідальності. Коло відповідальних осіб може бути розширене, – зазначив в.о. голови правління АТ Укрзалізниця Іван Юрик.

Аварія Інтерсіті Київ – Запоріжжя

29 березня о 14.35 поблизу селища Славгород Дніпропетровської області зійшли з рейок шість із дев’яти вагонів Інтерсіті №732, який курсував за маршрутом Київ – Запоріжжя.

У вагонах перебувало 88 пасажирів. Постраждалих немає.

Для розслідування причин аварії Інтерсіті Київ – Запоріжжя Укрзалізниця створила спеціальну комісію.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного транспорту.

На час ремонту колії між Запоріжжям та Дніпром Укрзалізниця підвозила пасажирів до станцій автобусами.

Потяги до та з Маріуполя, Новоолексіївки, Запоріжжя курсували в обхід закритої ділянки.