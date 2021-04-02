Мир і збереження демократії: Зеленський підтвердив розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський підсумував телефонні переговори з президентом США Джо Байденом.

Америка та Україна продовжуватимуть партнерство та боротимуться за демократичні цінності.

Зеленський виокремив роль США у підтримці реформування України, а також встановлення миру на Донбасі.

– Україна цінує підтримку США на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли мова йде про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість і досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців, – написав Зеленський.

В Офісі президента України додають, що розмова тривала 50 хвилин. Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, у нього є повна інформація про те, що відбувається в Україні і навколо неї.

Першими деталі першої телефонної розмови між Зеленським і Байденом повідомили ЗМІ.

Кореспондент американського видання Politico в Білому домі Наташа Бертран заявила, що більшість розмови президентів була присвячена проблемі загострення ситуації на Сході України, де розвідка зафіксувала стягнення російських регулярних військ.