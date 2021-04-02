Годовой тариф на газ с мая: НКРЭКУ опубликовала проект постановления

С 1 мая для бытовых потребителей будет доступен годовой тариф на газ. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала соответствующий проект постановления.

Регулятор окончательно утвердит это решение на заседании 7 апреля.

Согласно документу, все газоснабжающие компании обязаны до 25 апреля обнародовать цены на газ для потребителей, которые вступят в силу с 1 мая 2021 года и будут действовать до 30 апреля 2022 года.

В то же время газовые компании могут предлагать клиентам и месячные тарифы на газ. Чтобы перейти на него, потребитель просто должен подать заявку.

Кроме того, поставщикам газа позволят решать, позволять ли потребителю снова вернуться на годовой контракт после перехода на месячный тариф.

Это только проект, окончательное утверждение изменений в правила поставки природного газа и типового договора с бытовым потребителям состоится 7 апреля.

Ціни на газ з травня 2021