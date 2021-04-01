Апрель 2021: что изменится в Украине в апреле 2021

Локдаун в столице, адаптивный карантин в Украине, новые тарифы на газ и электричество, повышение пенсионного возраста и пробное ВНО.

Что изменится в Украине с 1 апреля 2021 года и в течение месяца — читайте в материале Фактов ICTV.

Локдаун в Киеве и Львове

До 16 апреля в Киеве действует жесткий карантин. Поэтому до тех пор в столице закрыты кинотеатры, театры, музеи, действует запрет на концерты. Не работают торгово-развлекательные центры, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии.

Также запрещено проводить религиозные богослужения, если нельзя обеспечить площадь не менее 10 м² на 1 человека, и проводить массовые мероприятия. В то же время общественный транспорт работает. Но с 5 апреля он будет работать только в режиме спецперевозок.

Также с понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады.

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Кроме того, поскольку в Киеве действуют усиленные ограничения и столица находится в красной зоне адаптивного карантина, то в масках нужно быть не только в общественных местах и ​​транспорте, но и в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования, если невозможно соблюдать дистанцию ​​не менее 1 метра.

Также во Львове до 12 апреля усилили карантин, в частности, транспорт переходит в режим спецперевозок.

Кроме того, до 12 апреля львовские детсады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают, а школьники продолжают учиться дистанционно.

Непродовольственные магазины будут работать только на вынос и по предварительному заказу. Открытие летних площадок откладывается до 12 апреля. Под запретом остаются массовые мероприятия и работа заведений общественного питания (разрешается обслуживание на вынос).

Карантин в Украине

В целом в Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. Сейчас больше всего областей входят в оранжевую и красную зоны. Самые жесткие ограничения действуют в регионах, где установлен красный уровень эпидопасности.

В частности, в них запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, кинотеатров, театров, музеев, учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов в школах, непродовольственных рынков и магазинов, спортивных залов, бассейнов и фитнес-центров.

В регионах, попавших в оранжевую зону карантина, действуют ограничения желтой зоны. Но при необходимости местные власти могут усиливать карантин.

Цена на газ

С 1 апреля прекращает действовать предельная цена на газ для населения, которая была установлена ​​на февраль-март на уровне 6,99 грн за кубометр. Но, несмотря на это, большинство поставщиков, в частности региональные газзбыты, озвучили цену в 6,99 грн за кубометр.

Так, газопоставляющая компания Нафтогаз оставила апрельскую цену на уровне 6,86 грн за кубометр. Столько же будет просить и компания Галнафтогаз. По цене 6,88 грн за кубометр будет продавать Эвода Трейд. Цену в 6,98 грн обнародовала Энерджи Трейд Групп.

В то же время более десяти компаний обнародовали и цены значительно выше: от 7,60 грн и до 8,85 грн за кубометр.

Завершение отопительного сезона

В апреле в Украине заканчивается отопительный сезон. Обычно, тепло в домах отключают до 15 числа. Но если в течение трех суток среднесуточная температура не опускается ниже +8°С, то это могут сделать раньше.

Так, в Киеве отключать отопление в жилых домах начнут с 5 апреля.

Тариф на электроэнергию

С 1 апреля тариф на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 грн/кВт-час. Эта цена будет действовать до 1 мая.

Фиксированная цена на этот период применяется также для потребителей в общежитиях, многоквартирных жилых домах, в дачных, садовых и гаражно-строительных кооперативах.

Кроме того, такой тариф на электричество действует для юридических лиц и религиозных организаций.

Индексация пенсий и повышение пенсионного возраста

С 1 апреля Пенсионный фонд пересчитает выплаты работающим пенсионерам, которым пенсию назначили или уже пересчитали два года назад, то есть до 1 апреля 2019 года. Перерасчет производится из заработной платы, из которой исчислена пенсия.

Поэтому увеличение выплат определяется для каждого индивидуально. Индексация в апреле коснется примерно 2 млн пенсионеров.

Также с 1 апреля повышается пенсионный возраст для женщин. Поэтому теперь все украинцы будут выходить на пенсию в 60 лет. В то же время стаж работы для выхода на пенсию в возрасте 60 лет должен составлять 28 лет. Те, у кого его нет, должны выходить на пенсию в 63 года.

Вместе с тем, право получать пенсии в возрасте 59 с половиной лет имеют женщины, которые родились с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года.

Обновленный список врачей, к которым можно обратиться без направления

С 1 апреля начинает действовать программа медицинских гарантий. Поэтому отныне пациенты могут без напрвлення обратиться к:

гинекологу, также детскому и подростковому;

психиатру, также детскому и подростковому;

наркологу;

стоматологу (срочная помощь для всех и плановая для детей);

фтизиатру, также детскому;

педиатру;

специалисту, у которого лечится пациент с хроническим заболеванием.

Также с 1 апреля до 10 382 грн вырастет тариф на медицинскую помощь при родах. По повышенному коэффициенту помощь будут предоставлять заведениям, имеющим договор на оказание помощи при родах — как роженице, так и новорожденным.

Кроме того, с 1 апреля изменится сумма, предусмотренная для помощи новорожденным. Так, на уход за недоношенными младенцам весом до 1,5 кг государство будет выделять до 130 тыс. Уход за новорожденными с весом более 1,5 кг предусматривает до 25 тыс.

Бесплатные стоматологические услуги

С 1 апреля в Украине заработает обновленная программа медицинских гарантий. Поэтому для украинцев некоторые стоматологические услуги будут бесплатными.

Для взрослых она будет покрывать срочную стоматологическую помощь, то есть снятие острой боли и лечение случаев, угрожающих жизни. Для детей до 18 лет полностью покрывается плановая детская стоматология.

Перечень бесплатных услуг:

первичный осмотр пациента с оценкой состояния стоматологического здоровья, в соответствии с подходами ВОЗ;

неотложная стоматологическая помощь детям и взрослым;

оказание плановой стоматологической помощи детям (кроме ортодонтических процедур и протезирования);

инструментальные исследования в пределах неотложной стоматологической помощи, а также плановой стоматологической помощи детям;

организация и проведение обязательных медицинских профилактических осмотров учеников общеобразовательных учебных заведений, а также детей до 6 лет, в соответствии с действующим законодательством;

своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;

оказание неотложной медицинской помощи пациентам, вызов бригады экстренной (скорой) медицинской помощи при необходимости и оказание неотложной медицинской помощи до ее прибытия.

Весенний призыв

В апреле на службу в ВСУ начнут призывать срочников, поэтому ряды украинской армии пополнятся еще на 14 тыс. 246 человек. К боевым задачам в зоне ООС срочников не будут привлекать.

В то е время они будут служить в армии 18 месяцев (те, у кого нет высшего образования) или 12 месяцев (те, у кого высшее образование есть).

Причинами, чтобы отсрочить службу могут быть семейные обстоятельства, продолжение профессиональной деятельности и состояние здоровья.

Новые правила получения водительских удостоверений

С 6 апреля водители будут сдавать экзамены, чтобы получить удостоверение, по новым правилам. Изменения коснутся экзаменационных билетов.

Теперь в теоретической части экзамена будет ряд новых дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители. Ожидается, что это поможет новичкам оперативно реагировать на такие ситуации и принимать правильные решения за рулем.

Новые услуги в Дії

С апреля в приложении Дія будут доступны новые электронные услуги. Среди них:

Дія ID, с помощью которого можно будет получить электронную подпись в смартфоне;

изменение места регистрации онлайн;

начало выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3;

регистрация бизнеса для ФЛП онлайн;

электронный больничный;

оптимизация и перевода в Дію услуг кабинета налогоплательщика;

статический QR, благодаря которому предприниматели теперь не должны фотографировать или делать копию данных паспорта в смартфоне.

Пробное ВНО

Пробное ВНО-2021 по всем учебным предметам пройдет 10 апреля. Участников будут пускать к пунктам тестирования при наличии паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность) и приглашения-пропуска.

В личных кабинетах участников уже есть приглашения-пропуска, в которых указаны адреса пунктов тестирования. Приглашение на пробное ВНО нужно распечатать.

Для этого в личном кабинете необходимо воспользоваться опцией Сформировать приглашение-пропуск. Документ сформируется в формате PDF и загрузится автоматически.

Начало приема документов для зачисления в 1 класс

Киевские школы с 12 апреля начнут принимать документы от родителей будущих первоклассников. Первоначально будут принимать детей, проживающих на территории обслуживания школы, а также детей, чьи братья или сестры уже учатся в этом заведении.

Также в первую очередь попадут дети работников учебного заведения и дети из садиков, которые входят в структуру школы. Потом — все желающие на имеющиеся свободные места.

Необходимые документы для зачисления в 1 класс:

заявление о приеме;

копия свидетельства о рождении ребенка (подается вместе с оригиналом);

медицинская справка №086-1/о Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра;

документ, подтверждающий место проживания ребенка.

Прекращение действия зеленых карт в метро

С 1 апреля в метро Киева больше нельзя будет оплатить проезд с помощью зеленых карточек.

Поэтому отныне оплатить поездку в метро можно будет с помощью одноразового QR-кода, единого электронного билета Kyiv Smart Card, мобильных приложений Kyiv Smart Сard, Google Pay, Apple Pay, банковской карты с возможностью бесконтактной оплаты.

Одноразовым QR-кодом можно воспользоваться как в бумажном (в кассах и через терминалы), так и в электронном видах (в приложении Киев Цифровой).

Выходные в апреле 2021

В апреле украинцы будут отмечать сразу несколько больших праздников. В частности, 7 апреля верующие будут праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы, 24 апреля будет Лазарева суббота, а 25 апреля — Вербное воскресенье.

Однако дополнительные выходные из-за них не предусматриваются. Во втором месяце весны будет 22 рабочих дня. А сколько будут отдыхать украинцы в апреле — читайте на Фактах ICTV.