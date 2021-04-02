НКРЕКЗ 1 травня для побутових споживачів буде доступний річний тариф на газ. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), опублікувала відповідний проект постанови.

Регулятор остаточно затвердить це рішення на засіданні 7 квітня.

Згідно з документом, всі газопостачальні компанії зобов`язані до 25 квітня оприлюднити ціни на газ для споживачів, що набудуть чинності з 1 травня 2021 року і діятимуть до 30 квітня 2022 року.

Водночас газові компанії можуть пропонувати клієнтам і місячні тарифи на газ. Щоб перейти на нього, споживач має просто подати заявку.

Окрім того, постачальникам газу дозволять вирішувати, чи дозволяти споживачеві знову повернутися на річний контракт після переходу на місячний тариф.

Це лише проект, остаточне затвердження змін до правил постачання природного газу і типового договору з побутовим споживачам відбудеться 7 квітня.

Ціни на газ з травня 2021