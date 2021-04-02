СНБО ввел санкции против топ-10 контрабандистов Украины

2 апреля впервые в истории Украины были введены персональные санкции в отношении контрабандистов.

Об этом по результатам заседания СНБО заявил президент Владимир Зеленский.

В своем обращении он назвал их топ-десяткой украинской контрабанды. После фактического начала действия санкций их активы и имущество будут заблокированы.

Кто именно оказался под санкциями, пока не сообщается: речь идет как о физических, так и о юридических лицах.

— Контрабанда — это экономический терроризм против Украины. Ежегодные убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен, из которых 100 млрд — вследствие неэффективной работы таможни.

Президент также отметил, что в будущем такие санкции будут введены и против других контрабандистов.

— Сегодня это была первая десятка, но точно не последняя, ​​- заверил Зеленский.

Кроме этого, от работы в таможенных органах были отстранены десятки должностных лиц. Также Владимир Зеленский анонсировал криминализацию недостоверного таможенного декларирования.