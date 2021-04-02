РНБО запровадила санкції проти топ-10 контрабандистів України

2 квітня вперше в історії України було запроваджено персональні санкції щодо контрабандистів.

Про це за результатами засідання РНБО заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму зверненні він назвав їх топ-десяткою української контрабанди. Після фактичного початку дії санкцій їхні активи та майно будуть заблоковані.

Хто саме опинився під санкціями, наразі не повідомляється: йдеться як про фізичних, так і про юридичних осіб.

– Контрабанда – це економічний тероризм проти України. Щорічні збитки через контрабанду сягають 300 млрд гривень, з яких 100 млрн – внаслідок неефективної роботи митниці.

Президент також наголосив, що в майбутньому такі санкції буде впроваджено і проти інших контрабандистів.

– Сьогодні це була перша десятка, але точно не остання, – запевнив Зеленський.

Крім цього, від роботи у митних органах було відсторонено десятки посадовців. Також Володимир Зеленський анонсував криміналізацію недостовірного митного декларування.