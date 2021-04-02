В Киеве закрыли два ресторана, которые работали несмотря на карантинные ограничения.

Речь идет о ресторане ВАО, что по ул. Мечникова, 14/1, и Хлебный, что по ул. Крещатик, 15/4.

Также закрыли три летних площадки в центре столицы, которые работали с нарушением карантинных мероприятий.

По этим фактам сотрудники Главного управления Госпотребслужбы в г. Киеве составили протокол о нарушении правил карантина. Кроме того, во время рейда проверили 10 ночных заведений столицы.















В Киеве закрыли два ресторана из-за нарушения карантина / 4 фотографии

Усиление карантина в Киеве

31 марта мэр столицы Виталий Кличко объявил об усилении карантина в Киеве с 5 апреля. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

В это время будут закрыты все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров. Право на проезд будут иметь работники предприятий критической инфраструктуры.

Заведения общественного питания будут работать только на вынос или доставку.

Источник: ГУ Госпотребслужбы в г. Киеве

Фото: ГУ Госпотребслужбы в г. Киеве