В Киеве закрыли два ресторана, которые работали несмотря на карантинные ограничения.
Речь идет о ресторане ВАО, что по ул. Мечникова, 14/1, и Хлебный, что по ул. Крещатик, 15/4.
Также закрыли три летних площадки в центре столицы, которые работали с нарушением карантинных мероприятий.
По этим фактам сотрудники Главного управления Госпотребслужбы в г. Киеве составили протокол о нарушении правил карантина. Кроме того, во время рейда проверили 10 ночных заведений столицы.
Усиление карантина в Киеве
31 марта мэр столицы Виталий Кличко объявил об усилении карантина в Киеве с 5 апреля. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.
В это время будут закрыты все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров. Право на проезд будут иметь работники предприятий критической инфраструктуры.
Заведения общественного питания будут работать только на вынос или доставку.
Источник: ГУ Госпотребслужбы в г. Киеве