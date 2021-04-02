У Києві закрили два ресторани, які працювали попри карантинні обмеження.

Йдеться про ресторан ВАО, що по вул. Мечникова, 14/1, та Хлібний, що по вул. Хрещатик, 15/4.

Також закрили три літніх майданчики в центрі столиці, які працювали з порушенням карантинних заходів.

За цими фактами співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві склали протокол про порушення правил карантину. Крім того, під час рейду перевірили 10 нічних закладів столиці.















У Києві закрили два ресторани через порушення карантину / 4 фотографии

Посилення карантину в Києві

31 березня міський голова столиці Віталій Кличко оголосив про посилення карантину в Києві з 5 квітня. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

У цей час будуть закриті всі школи й дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Право на проїзд матимуть працівники підприємств критичної інфраструктури.

Заклади громадського харчування працюватимуть тільки на винос чи доставку.

Джерело: ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві

Фото: ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві