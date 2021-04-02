У Києві закрили два ресторани, які працювали попри карантинні обмеження.
Йдеться про ресторан ВАО, що по вул. Мечникова, 14/1, та Хлібний, що по вул. Хрещатик, 15/4.
Також закрили три літніх майданчики в центрі столиці, які працювали з порушенням карантинних заходів.
За цими фактами співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві склали протокол про порушення правил карантину. Крім того, під час рейду перевірили 10 нічних закладів столиці.
Посилення карантину в Києві
31 березня міський голова столиці Віталій Кличко оголосив про посилення карантину в Києві з 5 квітня. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.
У цей час будуть закриті всі школи й дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Право на проїзд матимуть працівники підприємств критичної інфраструктури.
Заклади громадського харчування працюватимуть тільки на винос чи доставку.
Джерело: ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві