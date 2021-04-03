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Факты / Украина
Людмила Богданова |

В Украине пройдут военные учения с участием пяти государств НАТО

Через несколько месяцев в Украине пройдут масштабные украинской-британские военные учения Козак Мейс — 2021 (Cossack Mace — 2021). В них примут участие минимум 1 тыс. военнослужащих из пяти государств, входящих в состав НАТО. Также среди участников — представители программы военного сотрудничества Партнерство ради мира.

військові

4 апреля в Николаевской области прошла конференция по планированию командно-штабных учений. На ней был согласован сценарий проведения операции и взаимодействия между военным

План военных учений учитывает ситуацию на Востоке Украины. Поэтому бойцы будут отрабатывать отражение масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора.

Также они пройдут учения по действиям в обороне с последующим переходом в наступление. Цель — восстановление государственной границы и территориальной целостности государства.

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Активизация российских войск на Донбассе — НАТО провело заседание

Члены Североатлантического альянса провели заседание по информации о стягивании войск России на Восток Украины.

Послы НАТО осудили действия Москвы и выразили обеспокоенность по повожу сложившейся ситуации.

Источник: Генштаб ВСУ

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