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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Активизация российских войск вблизи Украины: послы НАТО провели встречу

Представители Организации Североатлантического договора в четверг, 1 апреля, провели встречу по поводу взимания Россией войск вблизи границ Украины.

військові Росія, війська Росія

НАТО выразили обеспокоенность относительно действий Российской Федерации. Они осудили подрыв мирных усилий Украины на территории Донецкой и Луганской областей.

Также речь шла о нарушении режима прекращения огня, которое накануне унесло жизни четырех украинских военных.

— Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности, — заявил один из представителей НАТО.

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Накануне главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил о взимании войск РФ вблизи восточных границ Украины.

Кроме того, данные разведки подтвердили готовность России к нападению. Эксперты не исключают также вариант продвижения оккупационных войск вглубь украинских территорий.

Подробнее о планах РФ по поводу Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: Reuters

Фото: Depositphotos

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