Через кілька місяців в Україні пройдуть масштабні українсько-британські військові навчання Козак Мейс – 2021 (Cossack Mace – 2021). У них візьмуть участь мінімум 1 тис. військовослужбовців з п’яти держав, що входять до складу НАТО. Також серед учасників – представники програми військової співпраці Партнерство заради миру.

4 квітня у Миколаївській області пройшла конференція з планування командно-штабного навчання. На ній було погоджено сценарій проведення операції та взаємодії між військовими.

План військових навчань враховує ситуацію на Сході України. Тому бійці будуть відпрацьовувати відбиття масштабного наступу збройних сил умовної країни-агресора.

Також вони пройдуть навчання з дій в обороні з подальшим переходом у наступ. Мета – відновлення державного кордону та територіальної цілісності держави.

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Активізація російських військ на Донбасі – НАТО провело засідання

Члени Північноатлантичного альянсу провели засідання щодо інформації про стягування військ Росії на Схід України.

Посли НАТО засудили дії Москви та висловили занепокоєння щодо ситуації, що склалася.