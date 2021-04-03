России стоит заниматься своими внутренними делами и решать вопросы со своими территориями, а не лезть в Украину.
Такой тезис озвучил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
— Когда они суют нос и постоянно говорят… Лавров что-то там начинает говорить об Украине… Какое ваше дело, чем мы здесь занимаемся? Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, в Татарстан, Ичкерию. Пока это ваша территория — занимайтесь, — отметил Алексей Данилов.
По его словам, Украина сама решит вопросы со своими территориями.
Агрессия РФ
В конце марта ситуация на Донбассе обострилась, в результате обстрелов боевиков погибли украинские военные.
Кроме того, РФ начала скапливать войска возле восточных границ Украины.
Подробнее об агрессии России против Украины читайте на Фактах ICTV.
Источник: Свобода слова Савика Шустера