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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Займайтеся своїми територіями: Данілов порадив РФ не пхати носа у справи України

Росії варто займатися своїми внутрішніми справами та вирішувати питання зі своїми територіями, а не лізти до України.

Олексій Данилов

Таку тезу озвучив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

– Коли вони пхають носа і постійно говорять… Лавров щось там починає говорити про Україну… Яка ваша справа, чим ми тут займаємося? Ми ж не ліземо до вас на Далекий Схід, до Татарстану, Ічкерії. Поки це ваша територія – займайтеся, – зазначив Олексій Данілов.

За його словами, Україна самостійно вирішить питання зі своїми територіями.

Агресія РФ

Наприкінці березня ситуація на Донбасі загострилася, унаслідок обстрілу бойовиків загинули українські військові.

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Крім того, РФ розпочала накопичувати війська біля східних кордонів України.

Детальніше про агресію Росії проти України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Свобода слова Савіка Шустера

Фото: УНІАН

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