Росії варто займатися своїми внутрішніми справами та вирішувати питання зі своїми територіями, а не лізти до України.

Таку тезу озвучив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

– Коли вони пхають носа і постійно говорять… Лавров щось там починає говорити про Україну… Яка ваша справа, чим ми тут займаємося? Ми ж не ліземо до вас на Далекий Схід, до Татарстану, Ічкерії. Поки це ваша територія – займайтеся, – зазначив Олексій Данілов.

За його словами, Україна самостійно вирішить питання зі своїми територіями.

Агресія РФ

Наприкінці березня ситуація на Донбасі загострилася, унаслідок обстрілу бойовиків загинули українські військові.

Крім того, РФ розпочала накопичувати війська біля східних кордонів України.

Детальніше про агресію Росії проти України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Свобода слова Савіка Шустера