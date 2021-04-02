Из-за скопления российских войск на границе с Украиной под видом подготовки к стратегическим учениям Запад-2021 Украина рассматривает различные варианты реагирования на возможную агрессию РФ.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой.

— РФ, к сожалению, не намерена прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе, — отметил Алексей Данилов.

По его словам, аппарат СНБО Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий.

Борьба с агрессией РФ

В конце марта появилась информация о скоплении российских войск возле границы Украины.

Западные партнеры, а также НАТО раскритиковали страну-агрессора за дестабилизирующие действия.

Подробнее о скоплении войск РФ на границе с Украиной читайте на Фактах ICTV.

Источник: СНБО

Фото: СНБО