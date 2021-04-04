По состоянию на 4 апреля 2021 года в десяти областях Украины и Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

Однако уже три области находятся на грани красной зоны. Речь идет о Хмельницкой, Черкасской и Донецкой области.

В Хмельницкой области индекс загруженности коек с кислородом 64% с 65% разрешенных для оранжевой зоны, почти вдвое превышен показатель по госпитализациям.

В Черкасской области показатель по количеству инфицированных 22,6%, когда норма 20%.

В Донецкой области на грани дозволенного коэффициент выявления случаев инфицирования — 18%, когда норма 20%, а также превышен уровень госпитализаций — 65, когда норма 60 на 100 тыс.

В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Так, за последние сутки ни один регион не перешагнул через в красную зону. Также в списке оранжевой зоны нет новых областей.

В перечне оранжевой зоны — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

В желтой зоне находится только одна область — Херсонская.

В Украине обновили зоны карантина

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую.

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