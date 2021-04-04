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Євгенія Шапоренко |

Василий Вирастюк победил на довыборах в Раду — ЦИК

На довыборах в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк.

Василий Вирастюк победил на довыборах в Раду — ЦИК

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Результаты выборов:

  • Василий Вирастюк получил наибольшее количество голосов избирателей — 31,25% (15 076 голосов);
  • Александр Шевченко — 29,69% (14 327 голосов);
  • Руслан Кошулинский — 28,86% (13 927 голосов).

Выборы на 87-м округе в Ивано-Франковской области — результаты ЦИК

Довыборы в Раду

28 марта в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошло голосование на промежуточных выборах в Верховную Раду.

Ранее на трех участках в Ивано-Франковской области выборы признали недействительными — в селе Микуличин, Манява, Монастырчаны и Яремче. На этих участках члены комиссии выявили ряд нарушений — расхождение в количестве голосов, отсутствие печатей на соответствующих документах и другие. Таким образом уже на четырех участках в Ивано-Франковской области выборы признали недействительными.

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