На третьем участке в Ивано-Франковской области выборы в Раду признали недействительными

В Ивано-Франковской области уже на третьем участке округа №87 промежуточные выборы в Верховную Раду признали недействительными. По этой причине голоса избирателей на этом участке не учитывают при подсчете.

По данным Государственного реестра избирателей, по состоянию на 31 марта на участке №260025 в селе Манява Богородчанского района зарегистрировано 1 431 избирателей — их голоса не учитываются на этих выборах.

Окружная избирательная комиссия выявила нарушения на участке. На участке зафиксировали расхождение в голосах за самовыдвиженца Александра Шевченко — в протоколе указали 150 голосов, однако при подсчете обнаружили только 105 голосов за этого кандидата.

Также член комиссии от Слуги народа обнаружил несоответствие 25 заявлений для голосования по месту пребывания в соответствии с требованиями законодательства: не написаны собственноручно, а также отсутствуют медицинские справки о состоянии здоровья избирателей. По его словам, также на пяти контрольных талонах отсутствуют подписи избирателей.

Довыборы в Раду

28 марта в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области состоялось голосование за пост народного депутата на промежуточных выборах в Верховную Раду.

Ряд общественных деятелей выдвинула свои кандидатуры, однако, по предварительным подсчетам голосов, есть три лидера. В частности, ими стали Василий Вирастюк, Руслан Кошулинский, а также Александр Шевченко.

2 апреля на двух участках в Ивано-Франковской области выборы признали недействительными — в селе Микуличин и городе Яремче. На одном участке исчезли около 100 бюллетеней, на другом отсутствовали нужные печати на контрольных листах. Таким образом уже на трех участках на Прикарпатье выборы признали недействительными.