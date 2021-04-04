Вибори на 87-му окрузі в Івано-Франківській області – результати ЦВК

На довиборах до Верховної Ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг кандидат від Слуги народу Василь Вірастюк.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Результати виборів:

Василь Вірастюк отримав найбільшу кількість голосів виборців – 31,25% (15 076 голосів);

Олександр Шевченко – 29,69% (14 327 голосів);

Руслан Кошулинський – 28,86% (13 927 голосів).

Довибори у Раду

28 березня в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулося голосування на проміжних виборах до Верховної Ради.

Раніше на трьох дільницях в Івано-Франківській області вибори визнали недійсними – у селі Микуличин, Манява, Монастирчани та місті Яремче. На цих дільницях члени комісії виявили низку порушень – розбіжність у кількості голосів, відсутність печаток на відповідних документах та інші. Таким чином вже на чотирьох дільницях в Івано-Франківській області вибори визнали недійсними.