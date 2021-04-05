С 5 по 16 апреля поезд Kyiv Boryspil Express будет перевозить пассажиров без изменений в расписании. Спецпропуски на поезд не нужны.

Так же без изменений и без пропуска будет курсировать автобус №322 Sky Bus.

Доехать до аэропорта Борисполь можно с Южного железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский.

Из аэропорта до Южного железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский автобус отправляется с нижнего яруса терминала D (зона прибытия).

С расписанием движения поездов сообщением Киев-Пассажирский – Борисполь-Аэропорт и Борисполь –Аэропорт – Киев-Пассажирский можно ознакомиться на сайте аэропорта или Укрзализныци.

График движения автобуса №322 опубликован на сайте перевозчика.

По вопросам расписания движения №322 Sky Bus можно обратиться по телефонам: 38 (095) 431-07-17 и 38 (097) 831-49-32.

Аэропорт Борисполь продолжает работать в штатном режиме.

Работа транспорта во время локдауна в Киеве

С 5 апреля транспорт в Киеве работает только по спецпропускам. Их могут получить только работники сферы критически важной инфраструктуры.

Из-за большого спроса службы такси повысили стоимость услуг вдвое, а иногда и втрое.

Подробнее о работе транспорта во время локдауна в Киеве читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Аэропорт Борисполь

Фото: Аэропорт Борисполь