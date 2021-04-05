Із 5 до 16 квітня потяг Kyiv Boryspil Express перевозитиме пасажирів без змін у розкладі руху. Спецперепустка на потяг не потрібна.

Так само без змін та без перепустки курсуватиме автобус №322 Sky Bus.

Доїхати до аеропорту Бориспіль можна із Південного залізничного вокзалу Київ-Пасажирський.

У напрямку з аеропорту до Південного залізничного вокзалу Київ-Пасажирський автобус відправляється з нижнього ярусу терміналу D (зона прибуття).

Із розкладом руху поїздів сполученням Київ-Пасажирський – Бориспіль-Аеропорт та Бориспіль-Аеропорт – Київ-Пасажирський можна ознайомитись на сайті аеропорту або Укрзалізниці.

Графік руху автобусу №322 оприлюднений на сайті перевізника.

Із запитаннями щодо розкладу руху №322 Sky Bus можна звернутись за телефонами: 38 (095) 431-07-17 та 38 (097) 831-49-32.

Аеропорт Бориспіль продовжує працювати в штатному режимі.

Робота транспорту під час локдауну в Києві

Із 5 квітня транспорт у Києві працює лише за спецперепустками. Їх можуть отримати лише працівники сфери критично важливої інфраструктури.

Через великий попит служби таксі підвищили вартість послуг удвічі, а подекуди й утричі.

Детальніше про роботу транспорту під час локдауну в Києві читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Аеропорт Бориспіль

Фото: Аеропорт Бориспіль