Ціни на таксі в Києві різко зросли: реакція мережі

У Києві 5 квітня стартував лондаун, в рамках якого транспорт працює тільки за спецперепустками. Тобто проїзд доступний тільки жителям столиці, які працюють у сфері критично важливої інфраструктури.
В результаті чого іншим залишається або їздити на велосипеді, або викликати таксі. От саме з останнім виникли труднощі, бо через великий попит служби таксі підвищили цінники на свої послугу вдвічі, а то і втричі.
Так, якщо раніше вартість проїзду на відстань в 4-5 км становила близько 100 грн, то сьогодні за таке задоволення довелося б викласти понад 200 грн.
Це не влаштувало жителів столиці, і вони вирушили скаржитися в соціальні мережі.
Реакцію користувачів на транспортний колапс у Києві – дивіться на Фактах ICTV.
Транспортний локдаун
У Києві з 5 до 16 квітня діятиме жорсткий карантин. Його запровадили через погіршення ситуації з коронавірусом.
Серед низки заборон і робота громадського транспорту за спеціальними перепустками.
Тому жителі столиці ринулися до служб таксі, але вартість такого проїзду зросла утричі.
Детальніше про різке зростання цін на таксі у Києві – читайте на Фактах ICTV.