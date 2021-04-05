Ціни на таксі в Києві різко зросли: реакція мережі

У Києві 5 квітня стартував лондаун, в рамках якого транспорт працює тільки за спецперепустками. Тобто проїзд доступний тільки жителям столиці, які працюють у сфері критично важливої ​​інфраструктури.

В результаті чого іншим залишається або їздити на велосипеді, або викликати таксі. От саме з останнім виникли труднощі, бо через великий попит служби таксі підвищили цінники на свої послугу вдвічі, а то і втричі.

Так, якщо раніше вартість проїзду на відстань в 4-5 км становила близько 100 грн, то сьогодні за таке задоволення довелося б викласти понад 200 грн.

Це не влаштувало жителів столиці, і вони вирушили скаржитися в соціальні мережі.

Реакцію користувачів на транспортний колапс у Києві – дивіться на Фактах ICTV.































Кінець епохи бідності, всі пересіли на таксі: реакція мережі на локдаун у Києві / 8 фотографий

Транспортний локдаун

У Києві з 5 до 16 квітня діятиме жорсткий карантин. Його запровадили через погіршення ситуації з коронавірусом.

Серед низки заборон і робота громадського транспорту за спеціальними перепустками.

Тому жителі столиці ринулися до служб таксі, але вартість такого проїзду зросла утричі.

Детальніше про різке зростання цін на таксі у Києві – читайте на Фактах ICTV.