Герой Украины, бывший генеральный директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия Анатолий Мялица умер 5 апреля на 81 году жизни после продолжительной болезни.

— Выражаем самые искренние, самые глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Анатолия Мялицы. Ушел из жизни профессионал высочайшего класса, который всю свою жизнь посвятил развитию авиационной промышленности Украины, — говорится в соболезновании Харьковского горсовета.

Прощание с Мялицей состоится 6 апреля с 11.00 до 12.00 в Центре культуры Киевского района на Скрипника, 7, а похоронят знаменитого харьковчанина на городском кладбище №2 на Пушкинской, 102.

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Мялица на Харьковском авиазаводе прошел путь от технолога до генерального директора предприятия.

Возглавлял его трижды: в 1985-1990, 1996-2002 и 2008-2015.

Среди званий Мялицы — Заслуженный машиностроитель Украины, Герой Украины, доктор технических наук, почетный профессор Национального аэрокосмического университета ХАИ имени Жуковского.

Мялица написал более 70 работ о технологической подготовке серийного авиационного производства.

Под его руководством ХАЗ освоил серийное производство самолетов Ан-74 и его модификаций, разработал и поднял в небо легкомоторный самолет ХАЗ-30.

Источник: Харківська міськрада