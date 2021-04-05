Герой України, колишній генеральний директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства Анатолій Мялиця помер 5 квітня на 81 році життя після тривалої хвороби.

– Висловлюємо найщиріші, найглибші співчуття рідним, близьким і друзям Анатолія Мялиці. Пішов з життя професіонал найвищого класу, який все своє життя присвятив розвитку авіаційної промисловості України, – йдеться у співчутті Харківської міськради.

Прощання з Мялицею відбудеться 6 квітня з 11.00 до 12.00 в Центрі культури Київського району на Скрипника, 7, а поховають знаменитого харків’янина на міському кладовищі №2 на Пушкінській, 102.

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Мялиця на Харківському авіазаводі пройшов шлях від технолога до генерального директора підприємства.

Очолював його тричі: в 1985-1990, 1996-2002 і 2008-2015.

Серед звань Мялиці – Заслужений машинобудівник України, Герой України, доктор технічних наук, почесний професор Національного аерокосмічного університету ХАІ імені Жуковського.

Мялиця написав понад 70 робіт про технологічну підготовку серійного авіаційного виробництва.

Під його керівництвом ХАЗ освоїв серійне виробництво літаків Ан-74 і його модифікацій, розробив і підняв в небо легкомоторний літак ХАЗ-30.

Джерело: Харківська міськрада