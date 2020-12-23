В Харькове сегодня прощаются с мэром города Геннадием Кернесом. 23 декабря объявлено в городе днем ​​траура. В 7 утра началось отпевание покойника в Благовещенском соборе.

Попасть внутрь могли только близкие мэра, потому харьковчане, которые пришли проститься с Кернесом, собирались возле храма. Также трансляцию отпевания можно было посмотреть онлайн.

Из храма тело Геннадия Кернеса доставили в Харьковский национальный театр оперы и балета, где ориентировочно с 9.00 до 13.00 состоится прощание с мэром.

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После этого, примерно в 13.30, тело Геннадия Кернеса отвезут на городское кладбище №2, где похоронят на почетной аллее.

В центре Харькова частично ограничат движение. В частности, движение к кладбищу от Благовещенского собора по улице Сумской до 16.00 будет частично перекрыто.

Смерть Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом. Долгое время он находился на лечении в немецкой клинике Шарите, но врачам не удалось его спасти.

Согласно результатам местных выборов, которые состоялись 25 октября, Геннадий Кернес был избран мэром Харькова. Но теперь после его смерти городом будет руководить секретарь городского совета Игорь Терехов.

Чтобы выбрать нового мэра, городской совет должен принять решение о принятии к сведению факта о смерти Кернеса, из-за чего его полномочия прекратят досрочно. После этого Верховная Рада должна назначить внеочередные выборы.

Фото: Newsroom