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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

В Харькове стартовало масштабное обновление общественного транспорта — Терехов

Общественный транспорт Харькова планируется полностью модернизировать в ближайшие годы. Часть проектов по обновлению автопарка уже стартовала.

В Харькове стартовало масштабное обновление общественного транспорта — Терехов

Делегация из Харькова посетила предприятие, где производят транспорт турецкой компании Карсан.

Об этом рассказал исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов.

По его словам, особое внимание уделили 6 и 8-метровым моделям на 22 и 58 мест, с низким полом, которые будут удобны для использования на улицах Харькова, в частности для людей с ограниченными возможностями и для детей.

  • В Харькове стартовало масштабное обновление общественного транспорта — Терехов
  • В Харькове стартовало масштабное обновление общественного транспорта — Терехов
  • В Харькове стартовало масштабное обновление общественного транспорта — Терехов
  • В Харькове стартовало масштабное обновление общественного транспорта — Терехов
  • В Харькове стартовало масштабное обновление общественного транспорта — Терехов
  • В Харькове стартовало масштабное обновление общественного транспорта — Терехов
В Харькове стартовало масштабное обновление общественного транспорта — Терехов / 3 фотографии

— Сегодня город Харьков находится на этапе постоянной модернизации и развития. Дороги, здания, инженерные сооружения и транспортная инфраструктура — все приобретает современный вид и обновляется в соответствии с европейскими стандартами, — отметил Терехов.

Сейчас при поддержке финансовых организаций реализуется сразу несколько проектов по обновлению транспортного парка.

— В рамках проекта Обновления троллейбусного парка города Харькова, который реализуется при поддержке ЕБРР, приобрели 57 односекционных троллейбусов с низким уровнем пола за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития на сумму €11,5 млн (из которых €1,5 млн — средства бюджета города Харькова).

Также есть такой проект и с ЕИБ, в рамках которого запланировано приобретение 49 троллейбусов (37 односекционных и 12 двухсекционных) на сумму €10,0 млн, — добавил Терехов.

Для повышения качества предоставления транспортных услуг, приближения их к европейским стандартам, а также повышения уровня безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду реализуется Проект при поддержке украинского Банка по приобретению 50 троллейбусов с автономным ходом по договору финансового лизинга на сумму €14 млн.

Обеспечить экологичность всего общественного транспорта планируется уже в ближайшие годы.

В случае отсутствия значительных объективных причин, процесс замены подвижного состава может быть завершен в течение ближайших 5 лет.

Выборы мэра в Харькове

Верховная Рада приняла постановление о проведении внеочередных выборов мэра Харькова.

Согласно документу, выборы проведут 31 октября 2021 года.

В то же время Центральная избирательная комиссия должна определить объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов.

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