Общественный транспорт Харькова планируется полностью модернизировать в ближайшие годы. Часть проектов по обновлению автопарка уже стартовала.

Делегация из Харькова посетила предприятие, где производят транспорт турецкой компании Карсан.

Об этом рассказал исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов.

По его словам, особое внимание уделили 6 и 8-метровым моделям на 22 и 58 мест, с низким полом, которые будут удобны для использования на улицах Харькова, в частности для людей с ограниченными возможностями и для детей.











В Харькове стартовало масштабное обновление общественного транспорта — Терехов / 3 фотографии

— Сегодня город Харьков находится на этапе постоянной модернизации и развития. Дороги, здания, инженерные сооружения и транспортная инфраструктура — все приобретает современный вид и обновляется в соответствии с европейскими стандартами, — отметил Терехов.

Сейчас при поддержке финансовых организаций реализуется сразу несколько проектов по обновлению транспортного парка.

— В рамках проекта Обновления троллейбусного парка города Харькова, который реализуется при поддержке ЕБРР, приобрели 57 односекционных троллейбусов с низким уровнем пола за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития на сумму €11,5 млн (из которых €1,5 млн — средства бюджета города Харькова). Также есть такой проект и с ЕИБ, в рамках которого запланировано приобретение 49 троллейбусов (37 односекционных и 12 двухсекционных) на сумму €10,0 млн, — добавил Терехов.

Для повышения качества предоставления транспортных услуг, приближения их к европейским стандартам, а также повышения уровня безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду реализуется Проект при поддержке украинского Банка по приобретению 50 троллейбусов с автономным ходом по договору финансового лизинга на сумму €14 млн.

Обеспечить экологичность всего общественного транспорта планируется уже в ближайшие годы.

В случае отсутствия значительных объективных причин, процесс замены подвижного состава может быть завершен в течение ближайших 5 лет.

Выборы мэра в Харькове

Верховная Рада приняла постановление о проведении внеочередных выборов мэра Харькова.

Согласно документу, выборы проведут 31 октября 2021 года.

В то же время Центральная избирательная комиссия должна определить объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов.