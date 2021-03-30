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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Рада назначила выборы мэра Харькова — дата

Верховная Рада приняла постановление о проведении внеочередных выборов мэра Харькова.

Верховна Рада

За документ проголосовали 249 народных депутатов.

Согласно документу, выборы проведут 31 октября 2021 года.

В то же время Центральная избирательная комиссия должна определить объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов.

Выборы мэра Харькова

Во время местных выборов, которые прошли в Украине осенью 2020 года, в Харькове победил Геннадий Кернес.

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Его в очередной раз переизбрали городским головой. Однако Кернес заболел коронавирусом. Он лечился в немецкой больнице, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

Кернес умер 17 декабря 2020 года. Поэтому в Харькове возникла необходимость провести внеочередные выборы.

Подробнее о выборах мэра Харькова читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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